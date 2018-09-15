Апостольский нунций назвал предоставление Украине Томоса «мистическим призраком, о котором слышно, но которого не видно»

Архиепископ Клаудио Гуджеротти, апостольский нунций в Украине назвал предоставление Украине Томоса «мистическим призраком, о котором слышно, но которого не видно».

Об этом он сказал в своем выступлении на Синоде епископов Украинской Греко-Католической Церкви, который состоялся в сентябре, сообщает "Религия в Украине".

"Позволю себе обратить внимание на тематику, которая стала в центре всеобщего внимания в стране и до сих пор там находится: предоставление Томоса автокефалии местной Православной Церкви. Это как будто мистический призрак, о котором слышно, но которого не видно; которого ждут, но не знают, когда он будет; о котором люди говорят, но неизвестно, что именно говорят", - сказал Клаудио Гуджеротти.