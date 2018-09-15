К 150-летию блаженного Климентия Шептицкого в УГКЦ планируют выдать все его произведения

В следующем году исполняется 150 лет со дня рождения блаженного Климентия Шептицкого – графа, священника, монаха.

Синод Епископов УГКЦ, который недавно проходил в Брюховичах, благословил, чтобы этот юбилей был должным образом отмечен. Также на государственном уровне в ближайшее время, будет провозглашен год блаженного Климентия Шептицкого, сообщает "Католический обозреватель".

«Постуляционный центр Монастырей Студийского Устава начал активную подготовку к этой дате. Конечно, в течение года мы планируем организацию многих мероприятий различного рода, которые должны нам приблизить наследие братьев Андрея и Климентия Шептицких. Но, нашим амбициозным планом является издание всех произведений (особенно переписки и сочинений о Маме) сочинения блаженного Климентия Шептицкого», – рассказал отец Юстин Бойко.

Первой ласточкой, которая начнет юбилейный год, станет Биография отца Климентия Шептицкого, авторства научного работника Постуляционного центра Ивана Матковского.