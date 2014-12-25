Во время службы на Рождество Папа Римский призвал верующих к нежности и милосердию

Выступая в ночь на четверг, 25 декабря, с традиционной Рождественской мессой перед тысячами верующих в соборе Святого Петра в Ватикане, Папа Римский Франциск призвал мир к большей нежности и милосердия.

"Есть ли у нас мужество, чтобы принять проблемы и трудности, которые стоят перед нами, с нежностью ли мы предпочитаем безличностным решениям, которые могут быть более эффективными, но им не хватает тепла Евангелия", - цитирует главу Римско-католической церкви Deutsche Welle со ссылкой на AFP.

Накануне Рождества, 24 декабря, понтифик говорил по телефону с беженцами, проживающими недалеко от иракского города Эрбиль, в подконтрольном курдам районе. По его словам, в эти дни он особенно много думал о пожилых людях и детях. "Я вместе с вами всем сердцем", - сказал Франциск.

О необходимости жить в мире говорил и Патриарх Иерусалима латинского обряда Римско-католической церкви Фуад Туаль. Во время ночной мессы в Вифлееме он заявил, что все верующие "иудеи, мусульмане, христиане и друзья должны жить вместе в равенстве и взаимном уважении".

Патриарх возглавил традиционную процессию от Яффских ворот Иерусалима к базилике Рождества Христова в Вифлееме. По данным министерства туризма Израиля, на которое ссылается агентство dpa, ожидается, что во время рождественских праздников Святую землю посетит около 70 тыс. иностранных туристов.