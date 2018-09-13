Во Франковске греко-католики будут молиться о беременных
15:50, 13 сентября 2018Католицизм
1224 0
Собор Воскресения Христова в Ивано-Франковске / news.ugcc.ua
На праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября, в Ивано-Франковске будут молиться о беременных.
Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской архиепархии УГКЦ.
«Этой молитвой хотим просить благословения для каждой женщины, каждой семьи, которая готовится привести в этот мир Божий дар – ребенка», – рассказал инициатор мероприятия отец Юрий Прилепский, председатель Комиссии по делам семьи Ивано-Франковской архиепархии.
Молитва состоится 21 сентября в 15.00 в катехитическом центре при соборе Воскресения Христова. Богослужения начнутся с молебна Богородице, после молитвы состоится чин отдания каждой семьи под опеку Пресвятой семьи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter