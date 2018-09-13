Во Франковске греко-католики будут молиться о беременных

На праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября, в Ивано-Франковске будут молиться о беременных.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской архиепархии УГКЦ.

«Этой молитвой хотим просить благословения для каждой женщины, каждой семьи, которая готовится привести в этот мир Божий дар – ребенка», – рассказал инициатор мероприятия отец Юрий Прилепский, председатель Комиссии по делам семьи Ивано-Франковской архиепархии.

Молитва состоится 21 сентября в 15.00 в катехитическом центре при соборе Воскресения Христова. Богослужения начнутся с молебна Богородице, после молитвы состоится чин отдания каждой семьи под опеку Пресвятой семьи.