Папа Римский направил послание христианам Ближнего Востока

По случаю Рождества Папа Римский Франциск направил послание христианам Ближнего Востока. Он отметил, что знает о том, что «для многих рождественские песнопения будут сопровождаться слезами и вздохами», сообщает sedmitza.ru.

Понтифик напомнил о конфликтах, которые и раньше мешали мирному сосуществованию в регионе, и выразил свое глубокое сочувствие пострадавшим от рук террористов, которые «совершают все виды насилия, используя методы, недостойные человека», чтобы заставить группы религиозных и этнических меньшинств отказаться от своей земли и своей родины.

Папа Франциск напомнил христианам Ближнего Востока о «долге и праве в полной мере участвовать в жизни и росте своего народа». Он призвал к продолжению межрелигиозного диалога, который сейчас более необходим, чем когда бы то ни было.

Понтифик также напомнил, что восточные христиане «являются главными действующими лицами в жизни Церкви», и должны рассчитывать на поддержку и молитвы всей церковной общины.

Папа повторил призыв к международному сообществу найти комплексное решение проблем региона.