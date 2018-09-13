Папа Римский соберет в Ватикане всех председателей епископских конференций
11:40, 13 сентября 2018Католицизм
1755 0
Апостольский дворец / Радио Ватикана
Папа Римский созывает в Ватикан председателей епископских конференций.
Такое решение он принял после заседания "Большой девятки", сообщает Радио Ватикана.
После консультации с Советом кардиналов Папа принял решение созвать председателей всех епископских конференций Католической Церкви. Встреча иерархов на тему "Защита несовершеннолетних" состоится в Ватикане с 21 по 24 февраля 2019 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter