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Папа Римский соберет в Ватикане всех председателей епископских конференций

11:40, 13 сентября 2018
Католицизм
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Апостольский дворец / Радио Ватикана

Такое решение он принял после заседания "Большой девятки", сообщает Радио Ватикана.

После консультации с Советом кардиналов Папа принял решение созвать председателей всех епископских конференций Католической Церкви. Встреча иерархов на тему "Защита несовершеннолетних" состоится в Ватикане с 21 по 24 февраля 2019 года.

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