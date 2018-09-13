Папа Римский соберет в Ватикане всех председателей епископских конференций

Папа Римский созывает в Ватикан председателей епископских конференций.

Такое решение он принял после заседания "Большой девятки", сообщает Радио Ватикана.

После консультации с Советом кардиналов Папа принял решение созвать председателей всех епископских конференций Католической Церкви. Встреча иерархов на тему "Защита несовершеннолетних" состоится в Ватикане с 21 по 24 февраля 2019 года.