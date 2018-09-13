Синод епископов УГКЦ рассмотрел состояние катехизации в епархиях и основал орден митрополита Шептицкого

Во Львове-Брюховичах со 2 по 11 сентября проходил очередной Синод епископов УГКЦ.

Главная тема Синода − «Слово Божье и катехизация». Члены Синода рассуждали, как эффективно передавать веру в современном мире, сообщает информационный ресурс УГКЦ.

Во время синода было рассмотрено состояние катехизации в УГКЦ, вызовы и предложения по их преодолению. Синодальные отцы проанализировали опыт катехизисного служения в епархиях в Украине и на поселениях. Была отмечена важность служения катехизаторов в передаче веры.

Члены Синода рассмотрели ряд литургических вопросов, в частности нового перевода Божественной Литургии св. Иоанна Златоуста и проект Месяцеслов УГКЦ. Было принято решение о создании Синодальной группы для редакции нового перевода Псалтири и Божественной Литургии.

Кроме того, синодальные отцы приняли историческое решение об установлении официальной общецерковной патриаршей награды «Орден митрополита Андрея Шептицкого», которая будет способствовать достойному чествованию фигуры митрополита Андрея и его дел.

Следующий Синод Епископов УГКЦ было решено провести в сентябре 2019 года, а его главной темой будет «Сопричастие в жизни и свидетельстве УГКЦ».