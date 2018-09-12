Папа Римский хочет посетить Японию в следующем году

Папа Римский 12 сентября встретился с японской культурной ассоциацией «Tensho Kenoh Shisetsu Kenshoukai», основанной в память о первой японской дипломатической миссии в Европе.

Как сообщает Радио Ватикана, молодые японцы приехали вместе с иезуитами.

«Я надеюсь, - сказал Папа Римский, обращаясь к японским гостям, - что вы почувствуете желание вернуться в вашу страну послами мира и защитниками великих общечеловеческих и христианских ценностей».

Папа упомянул об одном из проектов солидарности японской ассоциации: фонде для образования молодежи и сирот, действующем благодаря вкладам предпринимателей. Это начинание свидетельствует о том, что «религия, культура и экономика могут мирно сотрудничать в созидании более человечного мира».

«Как и четверо ваших предшественников, - сказал Папа в заключение встречи, - принесите своему чудесному народу и своей чудесной стране дружбу Папы Римского и уважение всей Католической Церкви. Пользуясь случаем, я хотел бы объявить о своем желании посетить Японию в следующем году. Будем надеяться, что я смогу это сделать».