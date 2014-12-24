Во Львове сегодня празднуют Римское Рождество.

Как передает корреспондент УНИАН, Римо-католическая парафия святого Иоанна Павла сегодня организовывает празднование Рождества Христова по григорианскому календарю. Празднование будет проходить в помещении философско-богословского факультета Украинского Католического Университета во Львове.

После этого - празднование Сочельника с занесением скаутами Вифлеемского огня и благословением рождественских фигурок. В полночь начнется Рождественская служба (Пастырка).

Как сообщили в пресс-службе Львовской ОГА, в.и.о. председателя Львовской облгосадминистрации Юрий Турянский поздравил Архиепископа Мечислава Мокшицкого, Львовского Римско-Католического Митрополита, Главу Римско-Католической Конференции епископов Украины и всех верующих Римско-Католической церкви с Рождеством Христовым.

“Сердечно поздравляю духовенство и всех верующих Римско-католической церкви с величественным христианским праздником - Рождеством Христовым. Этот праздник воспринимается каждым из нас как символ согласия и любви к ближнему и побуждает к взаимопониманию и единству ради мира и спокойствия в Украине. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и согласия в каждой семье, семье, в Церкви Христовой. Христос родился!”, - говорится в поздравлении руководителя области.

Справка

Сегодня, 24 декабря, римо-католики отмечают Сочельник. По традиции, за стол садятся только после того, как на небо взойдет первая вечерняя звезда, которая символизирует весть о рождении Христа.

Перед началом трапезы верующие обязательно читают молитву, а потом едят особую зерновую кашу с медом и фруктами, которую называют кутьей.

Кроме того, у католиков принято оставлять за столом одно свободное место со столовым прибором. Считается, если кто-то зайдет в дом в Сочельник, то семья его примет, как родного человека. Этот обычай был придуман в знак памяти о близких людях, которые оказались в этот вечер далеко от семьи.

Во Львове проживает много римокатоликов, которые будут праздновать Рождество уже в это воскресенье, 25 декабря. Львовяне, которые празднуют Рождество со всем миром, также придерживаются древних обычаев и обрядов.