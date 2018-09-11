Папа Римский просит ЕС быть лояльнее к приему мигрантов

Папа Римский призвал европейские правительства найти совместные пути для интеграции мигрантов.

При этом он заметил, что личные интересы часто ставятся выше всеобщего блага, и высказал надежду на улучшение отношения к мигрантам, сообщает «Седмица».

Ответы на миграционный кризис не всегда были вполне адекватны ситуации, сказал Папа в одном из интервью итальянской ежедневной газете Il Sole 24 Ore.

Сегодня Европа сталкивается с тысячами смертей мигрантов. Об этом слишком часто умалчивается, в том числе теми, кто ставит личные интересы превыше общего блага. Прежде всего, Папа призвал правительства к исполнению своих обязанностей. По его словам, чиновники должны выработать общий путь принятия потоков мигрантов.

Папа считает, что можно принять определенное количество людей, не пренебрегая при этом интеграцией и достойным способом существования. В свою очередь, мигранты должны внести свой посильный вклад в общее дело, интегрируясь в общество и рассеять опасения на их счет. К этому он прибавил необходимость с их стороны проявлять уважение к культуре и законам принимающих стран. Без открытости к многообразию, без солидарности и без взгляда на человечество как на общую семью невозможно построить мирное будущее, сказал Папа Франциск. По его мнению, открытое решение проблем миграции помогло был построить мир, в котором есть место не только проектам и институтам, но и людям.