В Ватикане началось заседание Совета кардиналов

В Ватикане с 10 по 12 сентября проходят очередные совместные заседания Совета Кардиналов – совещательного органа 9 кардиналов, который Папа Римский создал в начале своего понтификата с поручением помогать ему в управлении Церковью и провести реформу центрального органа – Римской Курии.

Как сообщает Радио Ватикана, заседание проходит под руководством Папы Римского.

Это 26-я встреча, после того как первая состоялась в начале октябре 2013 года. Предыдущая встреча проходила в Ватикане от 11 до 13 июня. Значительная часть трудов тогда была посвящена пересмотру черновики новой Апостольской Конституции о Римской Курии, предварительное название которой: «Проповедуйте Евангелие». На то время первый текст был готов для того, чтобы вручить его Папе для замечаний.