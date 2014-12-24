Музыка Моцарта будет звучать во время рождественской папской мессы
05:56, 24 декабря 2014Католицизм
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Произведение Et incarnatus est из "Большой мессы" Моцарта прозвучит во время богослужения Навечерия Рождества Христова, которую в базилике святого Петра совершит папа римский Франциск, сообщило во вторник Радио Ватикана.
По инициативе руководителя хора Сикстинской капеллы священника Массимо Паламбелы произведение исполнит сопрано из Израиля Чен Рейс в сопровождении симфонического оркестр из Питтсбурга под руководством Манфреда Хонека.
"Мы хотим во время литургии показать великое наследие духовной музыки", - сказал руководитель хора.
По его словам, исполнение шедевра Моцарта во время папской праздничной литургии созвучно литургической реформе Второго Ватиканского Собора.
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