В Ватикане обнародовали программу визита Папы Римского в страны Балтии

В Ватикане опубликовали программу визита Папы Римского Франциска в страны Балтии, сообщает пресс-служба резиденции понтифика.

Святой отец пробудет в Прибалтике с 22 по 25 сентября. Свой визит он начнет с посещения Вильнюса, где в президентском дворце встретится с литовским лидером Далей Грибаускайте, государственными представителями и членами дипломатических корпусов Литвы.

Затем он посетит ворота Аушрос (Острая брама), где проведет службу в часовне с чудотворным образом Матери Божией Остробрамской.

После это на Кафедральной площади состоится встреча с литовской молодежью.

В воскресенье 23 сентября папа римский отправится в Каунас, где прочитает проповедь и проведет богослужение в парке Сантакос.

Позднее в Каунасском кафедральном соборе понтифик встретится с монахами, священниками и семинаристами.

Одним из заключительных пунктов поездки папы Франциска станет посещение памятника жертвам Вильнюсского гетто и Музея оккупации и борьбы за свободу.

Все передвижения святой отец будет совершать на "папамобиле", специальной машине, сконструированной для публичных выступлений понтифика.

В Вильнюсе и Каунасе провели учения перед приездом папы римского

В понедельник 24 сентября папа римский отправится в Ригу, где также в начале встретится с латвийскими властями, а потом отправится в Рижский лютеранский собор.

На следующий день 25 сентября понтифик отправится в Эстонию, где визит по традиции начнется с официального приветствия папы высокопоставленными лицами и продолжится чтением проповедей и встречами с представителями духовенства.