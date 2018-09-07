В Нигерии похитили католического священника: преступники требовали выкуп

В южной Нигерии похищен еще один католический священник, и похитители потребовали немалый выкуп, причем это преступление совершено в том же округе, где на днях обрушился 100-летний храм.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на "fides", отец Кристофер Огага (Christopher Ogaga) был схвачен похитителями на большой дороге из Окпе в Варри, куда он ехал, чтобы отслужить обедню в католическом храме Матери Спасителя. Похитители уже затребовали выкуп в размере 15 миллионов найр (около 40 тысяч долларов). Отец Огага также является приходским священником храма Святого Луки и храма Святого Иуды Фаддея в округе Окпе.

В последние годы священники, церковнослужители и видные миряне стали излюбленной целью нападений вооруженных банд похитителей людей в Нигерии.

Как сообщила служба fides, священника Кристофера Огага (Christopher Ogaga) удалось освободить 5 сентября без уплаты выкупа. Похитители продержали его в плену с вечера 1 сентября.