Папа Римский призвал вдов жить с простотой и смирением

Папа Римский 6 сентября принял на частной аудиенции в ватиканском Зале консистории участников Международного конгресса богопосвящённых вдов.

В обращении к гостям Папа Римский отметил, что опыт супруги, потерявшей спутника жизни, особенно труден, сообщает Радио Ватикана.

В лоне своих общин посвящённые Богу вдовы призваны «выходить навстречу самым малым и бедным, дабы открыть им мягкосердечность Бога и Его близость в любви». Папа попросил вдов жить согласно призванию в повседневной жизни с простотой и смирением, а также свидетельствовать перед Церковью и перед всем миром о том, что «Бог может действовать при любых обстоятельствах, даже посреди очевидных неудач»: тот, кто «в любви отдаёт себя Богу, несомненно, будет плодотворным», - подчеркнул он.