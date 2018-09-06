Завершился Летний институт для представителей РКЦ

Для представителей Римо-Католической Церкви с 24 августа по 2 сентября состоялся Летний институт, организованный Общецерковной аспирантурой и докторантурой имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и Папским Советом по содействию христианскому единству.

Как сообщает пресс-служба ОЦАД, в состав группы из 12 человек вошли епископ Сен-Дье-де-Вож, президент Совета по содействию христианскому единству Конференции католических епископов Франции монсеньор Дидье Берте; сотрудник Папского Совета по содействию христианскому единству священник Иакинф Дестивель; клирики Римо-Католической Церкви из Италии, Франции, Испании, Румынии и Чехии.

Первые три дня работы Института были посвящены в основном экскурсионной и паломнической программе: слушатели знакомились с монастырями и храмами, учебными учреждениями и достопримечательностями Москвы и Сергиева Посада.

Главным событием стала встреча участников Летнего института с Патриархом Кириллом, прошедшая 27 августа.

29 августа для слушателей Института была организована встреча с Апостольским нунцием в России архиепископом Челестино Мильоре, а затем посещение Сретенского монастыря и Сретенской духовной семинарии.

30 августа делегация переехала в Великий Новгород, на следующий день группа направилась в Санкт Петербург.