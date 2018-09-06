Папа Римский напомнил, что отдых не должен быть бегством от реальности

Папы Римский прокомментировал отрывка из Книги Исхода, в котором Господь предписывает отдыхать в седьмой день недели.

Как сообщает Радио Ватикана, современное общество жаждет развлечений и каникул, констатировал Папа Франциск.

«Центром тяжести сегодняшней концепции жизни является не деятельность, не обязательство, а уход от них. Заработать, чтобы развлечься, чтобы получить удовольствие. Образцом служит успешный человек, который может позволить себе обширные и разнообразные пространства для удовольствия», - сказал Папа Римский.

День Господень - это время для хвалы, а не для бегства от реальности. Наоборот, в этот день мы созерцаем реальность и видим, как она прекрасна. Отдыху как бегству от реальности Декалог противопоставляет отдых как благословение реальности, подчеркнул Папа Римский.