Папа Римский напомнил, что отдых не должен быть бегством от реальности
13:45, 06 сентября 2018Католицизм
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Папа Римский: отдых не должен быть бегством от реальности / vaticannews.va
Папы Римский прокомментировал отрывка из Книги Исхода, в котором Господь предписывает отдыхать в седьмой день недели.
Как сообщает Радио Ватикана, современное общество жаждет развлечений и каникул, констатировал Папа Франциск.
«Центром тяжести сегодняшней концепции жизни является не деятельность, не обязательство, а уход от них. Заработать, чтобы развлечься, чтобы получить удовольствие. Образцом служит успешный человек, который может позволить себе обширные и разнообразные пространства для удовольствия», - сказал Папа Римский.
День Господень - это время для хвалы, а не для бегства от реальности. Наоборот, в этот день мы созерцаем реальность и видим, как она прекрасна. Отдыху как бегству от реальности Декалог противопоставляет отдых как благословение реальности, подчеркнул Папа Римский.
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