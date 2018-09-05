В сентябре Папа Римский призвал молиться о будущем африканской молодёжи

Папа Римский обратился к верующим с видеопосланием на испанском языке, в котором озвучил свои молитвенные прошения на сентябрь.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Африка – богатый континент, и его самое великое, драгоценное богатство – это молодёжь», – отмечает Папа Римский.

Епископ Рима напоминает, что новые поколения имеют право на образование, и «они должны уметь выбирать между поражением от трудностей и преобразованием трудностей в возможности».

Для того, чтобы эффективно помочь молодёжи сделать правильный выбор, нужно инвестировать в их воспитание и образование. Таким образом можно обеспечить Африке будущее, создавая рабочие места в родных странах молодёжи, подчёркивает Папа Франциск.

Согласно статистике Международной организации труда на 2017 год, в Африке к югу от Сахары 12,9% молодых африканцев в возрасте от 15 до 24 лет являются безработными. По оценкам ЮНЕСКО, в прошлом году почти 60% молодых африканцев в возрасте от 15 до 17 лет не посещали учебных заведений.