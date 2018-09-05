Папа Римский восстановил епархию РКЦ в Косово

Папа Римский 5 сентября учредил епархию Призрена и Приштины на месте апостольской администратуры Призрена. Таким образом была восстановлена исторически существовавшая епархия, при сохранении статуса церковного округа, непосредственно подчиняющегося Святейшему Престолу, сообщает Радио Ватикана. Епископом Призрена и Пришины Папа назначил апостольского администратора данного церковного округа Его Преосвященство Дода Джерджи.

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