Папа Римский восстановил епархию РКЦ в Косово
16:09, 05 сентября 2018Католицизм
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Епископ Дод Джерджи / vaticannews.va
Папа Римский 5 сентября учредил епархию Призрена и Приштины на месте апостольской администратуры Призрена.
Таким образом была восстановлена исторически существовавшая епархия, при сохранении статуса церковного округа, непосредственно подчиняющегося Святейшему Престолу, сообщает Радио Ватикана.
Епископом Призрена и Пришины Папа назначил апостольского администратора данного церковного округа Его Преосвященство Дода Джерджи.
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