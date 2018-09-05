УГКЦ проводит Всеукраинский конкурс «Ответственность за создания»

Бюро УГКЦ по вопросам экологии проводит конкурс «Ответственность за создания», цель которого - воспитание христианской ответственности за созданный Богом мир – природу.

Как сообщает ecoburougcc.org.ua, Всеукраинский Совет Церквей и Синод Епископов Киево-Галицкого Верховного Архиепископства УГКЦ 2018 год провозгласили Годом Божьего Слова, нынешний экологический конкурс пройдет под лозунгом «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1, 31).

Задачами конкурса являются: способствовать переосмыслению личной ответственности за природные дары Творца; помочь сделать целостным испытание совести по отношения к природной среде в повседневной жизни; предложить конкретные шаги для улучшения состояния нашего общего дома – созданной Богом природы; способствовать экуменическому диалогу, ведь уже традиционно в конкурсе принимают участие верующие различных конфессий.

Среди победителей конкурса будет разыгран суперприз – электрический велосипед.

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