Папе Римскому подарили скутер «Vespa»

В первое воскресенье сентября Папа Римский получил необычный подарок.

Перед тем, как обратиться к паломникам из окна Апостольского дворца, Папа взошел на двор, чтобы пообщаться с представителями клуба поклонников модельного ряда скутеров «Vespa» - «Vespa nel Tempo», сообщает Радио Ватикана.

«Это подарок, который мы должны были сделать для Папы», – так президент «Vespa Club nel Tempo» объяснил идею подарить Папе оригинальную модель скутера 1971 года. Окрашенное в белый цвет, транспортное средство также получило специальный номерной знак: BF362918, что расшифровывается как Бергольйо (B) - Франциск (F) - год рождения (36) - дата встречи (2.9.18). Папе вручили также белый шлем с его гербом.

В церемонии принял участие архиепископ Конрад Краевский, Папский раздатчик милостыни, которому Папа Римский передал этот подарок. Он будет предназначаться для дел милосердия, его продадут на аукционе.

В Рим прибыли около 640 представителей 77 клубов из разных концов мира, принимавших участие во Втором Международном съезде «Roma Caput Vespa». Припарковав свои скутеры на территории Ватикана, они приняли участие в молитве «Ангел Господень», после которой Папа обратился к ним с отдельным приветствием.