В центре Львова на время крестного хода РКЦ перекроют движение транспорта

В центре Львова 8 сентября состоится процессионное шествие РКЦ.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Львовского городского совета, передает 032.ua.

Согласно документу, процесионное шествие организует религиозная организация “Курия Львовской Архиепархии Римско-католической Церкви в Украине“.

Начнется шествие 8 сентября в 9.30 возле костела святого Антония и далее отправится по следующему маршруту: пл. Таможенная – ул. Подвальная – ул. Русская – пл. Рынок – пл. Катедральная, 1 (Кафедральный Собор Внебовзятия Пресвятой Девы Марии).

По маршруту шествия с 9.30 до 11.00 в центре города будет ситуативное перекрытие движения транспорта.