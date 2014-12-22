Папа Римский Франциск назвал 15 духовных "болезней" церкви

Папа Римский Франциск, выступая в понедельник в Римской курии с рождественскими поздравлениями, перечислил и проанализировал 15 духовных "болезней", которые встречаются в любой церкви, сообщает РИА Новости.

По мнению понтифика, первая болезнь - чувствовать себя "бессмертным", "свободным от недостатков" и "необходимым". "Орган, у которого нет самокритики, который не обновляется и не пытается улучшить себя, это больной орган", - сказал Франциск, посоветовав сходить на кладбище, чтобы увидеть там имена многих людей, которые думали, что они бессмертны и незаменимы.

Вторая болезнь, названная Франциском, это болезнь "чрезмерной занятости". "Пренебрежение необходимым отдыхом приводит к стрессу и беспокойству", - пояснил папа римский. Третий недуг - это "каменное сердце", болезнь тех, кто теряет способность безоговорочно любить.

Понтифик также отнес к болезням "чрезмерное планирование", "духовный Альцгеймер", "болезнь соперничества и тщеславия" и "плохую координацию", когда члены курии теряют координацию между собой, "курия становится" оркестром, который только производит шум.

Кроме того, Франциск назвал среди духовных болезней "экзистенциальную шизофрению", которая характерна для тех, кто живет двойной жизнью, а также болезнь "слухов и сплетен", которые превращают человека в "сеятеля раздора".

Десятая болезнь, по словам Главы Римско-католической церкви, "обожествление лидеров" и заискивание перед начальством. Среди еще пяти недугов курии Франциск назвал безразличие по отношению к другим, "болезнь мрачного лица", болезнь накопления товаров, болезнь "закрытых кругов" и эксгибиционизм.