Ватикан продаст скутер, который байкеры подарили Папе Римскому

Папа Франциск получил в подарок скутер «Vespa», который будет продан для благотворительных целей.

В первое воскресенье сентября Папа Франциск получил необычный подарок. В провозглашении молитвы «Ангел Господень» 2 сентября принимали участие члены клуба «Vespa nel Tempo», поклонники модельного ряда скутеров «Vespa» итальянского производителя «Piaggio». Перед тем, как обратиться к паломникам из окна Апостольского дворца, Святейший Отец взошел на двор, чтобы пообщаться с представителями клуба. Об этом сообщает Vatican News.

«Это подарок, который мы должны были сделать для Папы», – так президент «Vespa Club nel Tempo» объяснил идею подарить Святейшему Отцу оригинальную модель скутера 1971 года. Окрашенное в белый цвет, транспортное средство также получило специальный номерной знак: BF362918, что расшифровывается как Бергольйо (B) - Франциск (F) - год рождения (36) - дата встречи (2.9.18). Папе вручили также белый шлем с его гербом.

В церемонии принял участие архиепископ Конрад Краевский, Папский раздатчик милостыни, которому Святейший Отец передал этот подарок. Он будет предназначаться для дел милосердия и, вероятно, будет продан на аукционе.

Всего в Рим прибыли около 640 представителей 77 клубов из разных концов мира, принимавших участие во Втором Международном съезде «Roma Caput Vespa». Запарковав свои скутеры на территории Ватикана, они приняли участие в молитве «Ангел Господень», после провозглашения которой Святейший Отец обратился к ним с отдельным приветствием.