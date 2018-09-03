Капитула Ордена Братьев Меньших Капуцинов избрала нового Генерального министра

После четырех шестилетних мандатов представителей других стран, Орден Братьев Меньших Капуцинов снова возглавил итальянец

В Риме с 27 августа по 16 сентября проходит Генеральная Капитула Ордена Братьев Меньших Капуцинов. Утром, 3 сентября, делегаты структур Ордена со всех концов мира, представляющих более десяти тысяч монахов, которые служат на всех континентах, выбрали нового главного настоятеля. Об этом сообщает Vatican News.

Главным Министром на следующее шестилетие стал о. Роберто Дженуин из Фалькаде.

Избранный во время первого голосования, получив 101 голос среди 188 капитульных отцов, отец Роберто является очередным итальянцем во главе Ордена после 24-летнего перерыва. Уроженец Фалькаде в северном итальянском регионе Венето, он получил юридические студии в Папском Латеранском Университете, выполнял служение настоятеля в разных монастырях, преподавал и в течение девяти лет возглавлял капуцинскую провинцию Тривенето. Дважды принимал участие в Генеральных Капитулах, отныне будет возглавлять Орден в течение следующих шести лет.