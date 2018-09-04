Папа Римский призвал беречь водные ресурсы

Папа Римский Франциск призвал всех людей доброй воли хранить и защищать водные ресурсы планеты, назвав их «творением Божьим».

При этом он назвал доступ к питьевой воде одним из основных прав человека, сообщает «Благовест-Инфо».

«Мы должны признать: мы не смогли ответственно охранять творение. Состояние окружающей среды, как на глобальном уровне, так и во многих отдельных местах, нельзя назвать удовлетворительным. Поэтому появилась необходимость обновленного и здорового отношения между человечеством и творением», — говорится в ежегодном папском послании ко Всемирному дню молитвы о защите творения Божия, который отмечается 1 сентября.

В этом году акцент в послании сделан на важности особого внимания к «проблеме воды — простого и драгоценного элемента, получить доступ к которому, к сожалению, для многих трудно, если вообще возможно». В этой связи Папа Франциск подчеркнул, что доступ к питьевой воде является «основным, фундаментальным и всеобщим правом человека», поскольку именно он определяет выживание людей, а значит, является условием для соблюдения других прав человека.

Отдельно Папа Римский упомянул о морях и океанах, подчеркнув, что их сохранение является настоящим вызовом для человечества. При этом Франциск отметил явный недостаток эффективного контроля в деле защиты морей за пределами национальных границ. «Мы не можем позволить, чтобы моря и океаны наполнялись неподвижными просторами плавучего пластика», — подчеркнул он.