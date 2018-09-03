Папа Римский призвал дипломатично решать ситуацию в Сирии
13:58, 03 сентября 2018Католицизм
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Папа Римский призывает к дипломатическому решению ситуации в Сирии / vaticannews.va
В воскресенье, 2 сентября, Глава Католической Церкви обратился с призывом предотвратить гуманитарную катастрофу в сирийской провинции Идлиб.
Об этом сообщает Радио Ватикана.
«Как это не больно, но и в дальнейшем веют ветры войны и поступают тревожные сообщения об угрозе возможной гуманитарной катастрофы в дорогой Сирии, в провинции Идлиб», – сказал Папа Римский.
«Снова обращаюсь с горячим призывом к международному сообществу и всем участникам этих событий применять средства дипломатии, диалога и переговоров, уважая международное гуманитарное право, чтобы сохранить жизнь гражданского населения», - добавил он.
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