Папа Римский призвал дипломатично решать ситуацию в Сирии

В воскресенье, 2 сентября, Глава Католической Церкви обратился с призывом предотвратить гуманитарную катастрофу в сирийской провинции Идлиб.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Как это не больно, но и в дальнейшем веют ветры войны и поступают тревожные сообщения об угрозе возможной гуманитарной катастрофы в дорогой Сирии, в провинции Идлиб», – сказал Папа Римский.

«Снова обращаюсь с горячим призывом к международному сообществу и всем участникам этих событий применять средства дипломатии, диалога и переговоров, уважая международное гуманитарное право, чтобы сохранить жизнь гражданского населения», - добавил он.