Австралийские епископы извинились перед жертвами сексуальных злоупотреблений католических священников

В четверг, 30 августа, австралийские епископы и представители монашеских институтов дали ответ на Рекомендации Королевской комиссии по предотвращению сексуальн[ злоупотреблениq среди несовершеннолетних. По мнению католической общины, правительства и общественности, говорится о «важном шаге».

Епископская Конференция Австралии совместно с Союзом католических монашествующих страны обнародовала ответ Королевской комиссии по вопросам институционального ответа на сексуальные злоупотребления. На 57 страницах документа, который подписали епископ Марк Колеридж, Глава Австралийского епископата, и сестра Моника Каванаг, Председатель Союза католических монашествующих Австралии, представители Церкви пункт за пунктом отвечают на рекомендации комиссии, сообщает Vatican News.

Ответ начинается благодарностью как Королевской Комиссии за ее служение, так и пострадавшим от злоупотреблений, которые отважно выступили с заявлениями.

«У них и у их семей мы искренне и откровенно просим прощения и вновь обязуемся делать все возможное для того, чтобы залечить раны злоупотреблений и сделать Церковь безопасным местом для всех», – читаем в заявлении.

В документе также четко отмечается, что Епископская Конференция Австралии и Союз католических монашествующих страны не выступают от имени всей Католической Церкви.