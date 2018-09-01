В Словакии состоялась беатификация шестнадцатилетней девушки, которая погибла, защищая свою невиновность

В Словакии состоялась беатификация первой мирянки – шестнадцатилетней девушки, которая погибла, защищая свою невинность. Торжества возглавил кардинал Джованни Анджело Беччиу, Префект Конгрегации по делам признания святых.

Суббота, 1 сентября, стала особенным днем в истории Словакии и местной Церкви. Во время торжественной Святой Мессы в Кошице кардинал Джованни Анджело Беччиу, Префект Конгрегации по делам провозглашения святых, в первый день своего служения на новой должности, выполняя поручение Святейшего Отца, провозгласил блаженной Католической Церкви Анну Колесарову, шестнадцатилетнюю девушку, которая отдала свою жизнь, защищая невинность от посягательств красноармейца. Это была первая беатификация мирянки в истории местной Церкви. Об этом сообщает Vatican News.

Происхождение и воспитание

Анна Колесарова родилась 14 июля 1928 года в селе Висока-над-Угом на востоке Словакии, недалеко от границы с Украиной. Воспитывалась в семье набожных родителей, которые крестили ее на следующий после рождения день в приходском храме в соседнем селе Павловце-над-Угом.

Дома девушка получила прочное христианское воспитание, дополненное также в школе и на приходе. Она часто участвовала в Святой Мессе и часто приступала к Святым Тайнам, после того, как в 1938 году приняла первое Святое Причастие и получила Миропомазание. Когда Анне исполнилось 13 лет, ее жизнь радикально изменилась: после неожиданной смерти матери она должна была заняться домашними трудами в доме, где проживала вместе с отцом и старшим братом.

Мученическая смерть

Это был период второй мировой войны. В 1944 году линия фронта перемещалась на запад. Немецкую оккупацию села заменила советская. Вечером 22 ноября 1944 года вблизи села начались боевые действия, поэтому Анна вместе с родственниками спряталась в подвале на кухне. Однако, красноармеец, ворвался в дом, открыл их тайник.

Отец сказал шестнадцатилетней дочери приготовить что-то поесть для солдата, надеясь умиротворить его. Но не смотря на то, что девушка была одета в скромное черное платье, согласно договоренности между всеми женщинами села одеваться именно так, чтобы не привлекать внимание солдат, тот начал ее добиваться. Анна решительно встала на защиту своей невиновности. Разгневанный красноармеец приказал ей прощаться с отцом и братом, и после того, как она произнесла: «Иисус, Мария, Иосиф, вручаю вам свою душу...», – дважды выстрелил...

Hostia sanctae castitatis

Девушку похоронили сразу, но возможность отслужить полноценную панихиду появилась только через неделю. При этом случае священник подчеркнул, что Анна умерла в состоянии освященной благодати, ведь незадолго перед гибелью она приходила в церковь, чтобы исповедаться и причаститься. Записывая в приходской книге умерших причину ее смерти, он написал: «Hostia sanctae castitatis» (жертва святой невинности).

Многочисленные юноши и девушки приходят, чтобы просить у своей уже блаженной заступницы дара мужества сказать «нет», когда это нужно, чтобы следуя ее примеру, дойти девственниками до заключения брака.