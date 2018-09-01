Австралийская католическая церковь отказалась отменить тайну исповеди в связи с расследованием случаев педофилии

Руководство австралийской католической церкви 31 августа отказалось отменить тайну исповеди — требование, которое предъявляют церкви в связи с расследованием случаев педофилии среди священников.

Об этом пишет газета Le Figaro.

«Единственная рекомендация, которую мы не можем принять, — это снять тайну исповеди», — заявил глава австралийской католической епископской конференции Марк Кольридж.

В 2012 году была создана королевская комиссия по институциональным мерам реагирования на преступления педофилии. В декабре 2017 года комиссия заявила, что Австралия потерпела серьезную неудачу в выполнении своих обязанностей по отношению к детям на протяжении десятилетий.

Основываясь на показаниях тысяч жертв, комиссия констатировала, что 7% австралийских священников были предъявлены обвинения в надругательстве над детьми в период с 1950 по 2010 год. В мае 2017 года бывший архиепископ Филипп Уилсон был признан виновным в сокрытии информации о преступлениях и приговорен к году лишения свободы, однако суд позволил отбывать наказание дома.