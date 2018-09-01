В Ватикане пояснили, что значат слова Папы о психиатрической помощи детям с гомосексуальними наклонностями

Папа Франциск рекомендовал оказывать психиатрическую помощь детям с гомосексуальными наклонностями.

Однако позднее Святой Престол удалил эту фразу из официальной записи, сообщает theguardian.

Папа высказал эту мысль в интервью одному из журналистов во время своего перелета в Рим из Ирландии, но ватиканских хроникеров она перепугала, и они удалили ее из официальной записи интервью. При этом они заявили, что понтифик совсем не хотел сказать, что гомосексуальность является признаком психического заболевания.

Журналист спросил у Папы Франциска, что он мог бы посоветовать родителям, замечающим гомосексуальные наклонности у своих детей.

«Когда эти наклонности проявляются с раннего детства, многое можно сделать с помощью психиатрии, и смотреть насколько меняется ситуация, – отметил понтифик. – Если же такие наклонности проявляются в 20-летнем возрасте, это уже совсем иное дело».

Святой Отец добавил, что те, кто игнорирует гомосексуальные проявления у своего ребенка, совершают «ошибку в исполнении своего отцовского и материнского долга».

Однако в окончательной официальной версии интервью, опубликованной Ватиканом, мысль о пользе психиатрической помощи исчезла. На вопрос агентства новостей, почему интервью было столь грубо отредактировано, руководитель пресс-службы Ватикана заявила, что никто и не думал «менять смысл высказываний Святого Отца».

«Когда Папа упомянул «психиатрию», нет никаких сомнений в том, что он просто хотел дать пример тех шагов, которые следует предпринимать в таких случаях, – сказала пресс-секретарь. – Но, употребляя это слово, он ни в коей мере не хотел сказать, что считает гомосексуальность признаком психического заболевания».