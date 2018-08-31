Главной темой Синода УГКЦ во Львове станет катехизация

Во Львове (Брюховичи) 2-12 сентября будет проходить Синод епископов Украинской Греко-Католической Церкви.

Его возглавит Глава УГКЦ Святослав, сообщает Департамент информации УГКЦ.

Главной темой нынешних обсуждений епископата УГКЦ будет катехизация. Епископы будут анализировать, как осуществляется в УГКЦ обучения и провозглашения Евангелия.

«На этом Синоде центральной темой будет Слово Божье и катехизация. Мы рассмотрим, как происходит в нашей Церкви обучение и провозглашения слова Святого Евангелия, насколько наши верующие черпают из Слова Божьего для повседневной жизни и живут им. С этим связана тема катехизического служения, то есть обучение основных истин нашей веры. Потому что катехизация – это не только определенный курс, программа религии для детей. Люди во всех возрастных категориях нуждаются в учительском сопровождении своими епископами, священниками, монахами, монахинями, чтобы во всех обстоятельствах своей жизни лучше познать Бога, лучше понять истины своей веры», – рассказал о предстоящем Синод Глава УГКЦ.

Патриарх Святослав обратился ко всем верующим в Украине и мире с просьбой о молитве.

«Этот Синод будет иметь очень важное значение для жизни каждого украинца-греко-католика, где бы он ни жил в мире. Поэтому я каждого верующего и каждую верную нашей Церкви хочу попросить участвовать в синодальном деянии, которое пройдет со 2 до 12 сентября, с помощью вашей молитвы», — призвал Глава УГКЦ.