Папа Римский призвал журналистов искать истину, а не фабриковать ее

В своем послании по случаю Всемирного дня общественных коммуникаций Папа Римский объяснял динамизм, который приводит к распространению фейковых новостей.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

По его словам, их эффективность объясняется, прежде всего, «миметичной природой», то есть, способностью «выглядеть возможными», кроме того, они способны привлекать внимание адресатов. И, как замечает Папа, благодаря «манипуляционному применению социальных медиа», фальшивые новости получают такое распространение, что даже «авторитетные опровержения не могут исправить причиненный ущерб».

От начала своего понтификата Папа Франциск проявил большое доверие к работникам информационной отрасли. Доверие, подтверждаемое ежегодно многочисленными интервью, не избегая неудобных вопросов. Этот акт доверия он подтвердил и в отношении документа архиепископа Вигано с обвинениями против Папы Римского. «Вы имеете достаточно журналистских умений, чтобы самим сделать выводы», – сказал он во время перелета из Дублина в Рим, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать это письмо.

Речь идет о доверии, которое ссылается на суть журналистской профессии: искать истину, а не фабриковать ее.