Папа Франциск: Рождественские ясли и ёлка - посланники света, надежды и любви

19 декабря, в день открытия на площади Святого Петра рождественских яслей и ёлки, Папа Франциск принял на частной аудиенции представителей итальянских организаций - авторов этих «прекрасных рождественских подарков, - по словам Папы, - которыми будут восхищаться паломники со всего мира», сообщает сайт Радио Ватикана.

25-метровая пихта и сцена Рождества в стиле классической оперы из двух десятков терракотовых статуй в человеческий рост: они «выражают традиции и духовность ваших регионов», отметил Папа Франциск, обращаясь к епископам и делегатам организаций из Венето и Калабрии:

«Ценности христианства обогатили культуру, литературу, музыку и искусство на ваших землях; также и сегодня эти ценности представляют собой драгоценное наследие, которое нужно хранить и передавать будущим поколениям».

Рожественские ясли и ёлка, отметил Святейший Отец, - это символы, дорогие и близкие всем христианам, но также и послание для всех людей:

«Они напоминают о тайне Воплощения, о Сыне Божьем, Который стал человеком ради нашего спасения, о свете, который Своим рождением Иисус принёс в этот мир. Но ясли и ёлка трогают сердца всех, даже людей неверующих, потому что они говорят о братстве, близости и дружбе, призывая людей нашего времени открыть для себя заново красоту взаимной поддержки, простоты и солидарности».

Святейший Отец призвал делегатов итальянских организаций к единству, гармонии, миру и постоянному принятию в нашу повседневную жизнь Бога, «Который дарит нам Свою всемогущую любовь через хрупкую фигуру Младенца. Рождественские ясли и ёлка приносят нам послание света, надежды и любви. Последуем же за Ним, истинным Светом, чтобы не потеряться и в свою очередь отражать этот свет и тепло для тех, кто проходит через трудности и внутреннюю тьму».