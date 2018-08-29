В Зарванице состоялось многотысячное Успенское паломничество УГКЦ

Вчера, 28 августа, в Марийском духовном центре Зарваница завершилась паломничество по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы, в котором приняли участие тысячи паломников со всей Украины.

Самым многочисленной было присутствие верующих Коломыйской епархии УГКЦ, которые ежегодно в течение 5-6 дней преодолевают нелегкий путь к Зарванице, чтобы просить заступничества у Пресвятой Богородицы, сообщает "Католический обозреватель".

Торжественную Архиерейскую Литургию на подиуме перед Собором отслужили владыка Василий Ивасюк, Епарх Коломыйский УГКЦ, и владыка Теодор Мартынюк, епископ-помощник Тернопольско-Зборовский УГКЦ в присутствии гостей из Иерусалима и большого количества верующих.

После Богослужения архиепископ и митрополит Василий Семенюк поздравил владыку и подарил икону Зарваницкой Богородицы и поблагодарил всех паломников за жертвенность, которую они проявили, придя на паломничество к этому святому месту.