Португальскому священнику присвоено звание Праведника народов мира

Иерусалимcкий национальный мемориал Катастрофы и Героизма Яд Вашем удостоил звания Праведника народов мира католического священника Жоакима Каррейру, ректора Папской португальской коллегии в Риме в период с 1940 по 1954 год.

Во времена Второй мировой войны священник рисковал собственной жизнью, чтобы спасти евреев от нацистской ярости. Об этом сообщает Радио Ватикана со ссылкой на газету «L'Osservatore Romano».

Жоаким Каррейра родился в 1908 году в деревне недалеко от Фатимского богородичного святилища и был рукоположён в сан священника в 1931 году.

В 1940-м он переехал в Рим, где с сентября 1943 года предоставил укрытие в португальской коллегии по меньшей мере сорока преследуемым евреям.