Папа Римский призвал епископов быть для верующих отцами, а не отчимами

Будьте для своей паствы не отчимами, но отцами: с таким увещанием Папа Франциск обратился к ирландским епископам, встреча с которыми стала заключительным этапом его апостольской поездки.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Все мы, епископы, осознаем нашу ответственность: мы – отцы святого народа верных Божиих», - отметил Папа.

Во время своего визита он неоднократно поднимал тему защиты детей и уязвимых взрослых от злоупотреблений: необходимо «признать ошибки прошлого и исправить их с евангельской честностью и с мужеством», - подчеркнул Папа и добавил, что в категорию тех, кто требует защиты, входят также женщины – жертвы жестокого обращения.

«Все мы были вынуждены открыть глаза, - сказал Папа, - на серьезность и на масштабы злоупотреблений властью, совестью и сексуальных злоупотреблений в различных социальных контекстах... Унижение болезненно, но мы были спасены унижением Сына Божьего, и это придает нам мужества». Папа Франциск призвал епископов преодолеть «отдаленность и клерикализм», которые нередко в истории Ирландии приводили к восприятию Церкви как «авторитарного, сурового и самодержавного» института.