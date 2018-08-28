С начала года в мире убили 25 католических священников

Количество католических священников, убитых от начала 2018 года по всему миру, возросло до 25 человек.

Последние два такие случая были зарегистрированы в Мексике и Соединенных Штатах, сообщает "Католический обозреватель".

Тело о. Уильяма Костелло нашли 17 августа в Техасе, а тело о. Мигеля Жерарда Флореса Эрнандеса – 25 августа в мексиканском штате Мичоакан.

В 2018 году в Америке убили 10 священников, в Африке – 10, в Азии – 3, в Европе – 1. Больше всего, шесть священников погибли в Мексике, по трое в Нигерии и Центрально-Африканской Республике, двое на Филиппинах и по одному в Малави, Демократической Республике Конго, Кот-д'Ивуаре, Камеруне, Колумбии, Сальвадоре, Венесуэле, Перу, США, Индии и Германии.