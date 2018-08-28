Папа Римский не приедет на съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астану
23:17, 28 августа 2018Католицизм
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Папа Римский / sib-catholic.ru
Папа Римский не приедет на VI съезд лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в Астане 10-11 октября.
Об этом сказал министр общественного развития республики Дархан Калетаев, сообщает российское информагенство.
"Нет, его не будет. Будет его представитель", - сказал Калетаев, отвечая на вопрос об участии Папы Римского в предстоящем съезде.
Вместе с тем он подчеркнул, что в числе участников мероприятия ожидаются государственные деятели ряда стран.
Нынешний съезд будет посвященный теме "Религиозные лидеры за безопасный мир".
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