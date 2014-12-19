Глава УГКЦ: «Только любовь к Богу и Родине может сделать человека героем»

Мы действительно сможем победить не только внешнего агрессора, но и экономические проблемы, общественные кризисные ситуации, реформировать наше общество только тогда, когда научимся делать дела милосердия, как это делал святой Николай.

Об этом сегодня, в день Святого Николая сказал Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав во время проповеди к верующим в храме Святого Николая на Аскольдовой могиле.

Святой Николай известен в Христовой Церкви сегодня из-за того, что был полным и достоверным воплощением Божьей любви. Он был христианином, учителем Церкви, отцом своих детей, потому что всей душой любил Бога и ближних.

«Поэтому и для нас сегодня, - говорит Глава Церкви, - он стал учителем любви. Наверное, потому и любят сегодня дети святого Николая, что в его день они испытывают особое внимание и любовь к себе. Именно Божественная любовь является причиной того, что мы сегодня празднуем память великого учителя, того, как мы должны любить».

Блаженнейший Святослав просит еще присмотреться к святому. Он называется Николай. В греческом языке дословно это звучит «Николаус», в переводе на украинский - «победа народа». «Как много в этом году мы думали о победе ... И в своем лице сегодня святой Николай открывает нам дорогу к этой победе», - считает архиерей.

По его убеждению, в фигуре святого Николая мы можем увидеть и понять дорогу к нашей всенародной победе, что «только любовь к Богу и к своей Родине может сделать человека героем».

«Не ненависть к врагам, не желание с кем-то свести счеты, а любовь. Любовь к своей Родине, к своей семье, к своим детям становится той силой, благодаря которой человек способен отдать свою жизнь за своих друзей, за свой народ, за свою Церковь, за христианскую веру», - подчеркнул Глава УГКЦ.

Департамент информации УГКЦ