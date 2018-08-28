Капуцины со всего мира съехались в Рим, чтобы избрать нового главного настоятеля Ордена

В международной коллегии святого Лоренцо из Бриндизи в Риме съехались делегаты отцов капуцинов со всего мира, чтобы обсудить дела Ордена и избрать нового главного настоятеля.

С 27 августа до 16 сентября в капуцинской международной коллегии святого Лоренцо из Бриндизи в Риме проходит 85-я Генеральная Капитула Ордена Братьев Меньших Капуцинов. В ней принимают участие 188 делегатов, представляющих все территориальные структуры в мире, а также 48 помощников, задействованных в различных служениях, сообщает Vatican News.

В течение первой недели участники капитула будут слушать различные отчеты, в частности, об актуальном состоянии Ордена докладывать будет о. Мауро Йохри, Генеральный Министр (главный настоятель), который завершает свое служение. На 3 сентября запланированы выборы его преемника. Далее делегаты будут обсуждать программу формирования в Ордене и изберут Генеральных Советников.

В календаре также предусмотрено традиционное паломничество участников капитулы в Ассизи и аудиенция у Папы Франциска в Ватикане.

Делегаты, которые прибыли в Рим заранее, имели возможность потренироваться в использовании специальных средств и программного обеспечения, приготовленных для облегчения сотрудничества между представителями разных континентов.