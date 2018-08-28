В Зарванице Глава УГКЦ освятил «Украинский Иерусалим»

Вчера, 27 августа, Глава УГКЦ блаженнейший Святослав совершил чин освящения уникального комплекса «Украинского Иерусалима» в Марийском духовном центре Зарваницы.

В освящении принял участие хранитель Святой Земли о. Франческо Паттон, ЧБМ, который привез камень из Гроба Господня. Святая реликвия будет вмонтирована в копию сооружения в Зарванице, сообщает "Католический обозреватель".

Приезд блаженнейшего Святослава приветствовал сбор архиереев УГКЦ во главе с архиепископом и митрополитом Тернопольско-Зборовским Василием (Семенюком), более 100 священников и большое количество верующих.

Сначала все посетили собор Зарваницкой Божьей Матери, где перед чудотворной иконой был отслужен Молебен Пресвятой Богородице. Далее процессия направилась на вершину холма мимо станций Крестного пути, к месту освящения.

Глава УГКЦ отметил: «Здесь будет звучать молитва за мир в Украине, ведь мир является даром, который в свое время Господь пошлет нам по молитвам Божьего народа. Верим, что в день, когда мы благословили «Украинский Иерусалим», здесь покоится Божье имя».

В уникальный комплекс культовых сооружений Святой земли, строительство которого началось летом 2014 года, вошли копия Гроба Господня, Голгофа – гора, на которой распяли Иисуса Христа, Оливный сад, где Иисус молился перед арестом, Лестница Покаяния (Святые лестницы), которой Иисус Христос поднимался на суд к Пилату, купель Ветезда, где оздоравливались больные, Львиные (Лионские) ворота и Башня Давида.