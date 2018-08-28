В Дублине завершилась IX Всемирная встреча семей

В столице Ирландии Дублине 26 августа завершилась очередная, девятая по счету, Всемирная встреча семей.

Финалом мероприятия стала торжественная Папская Месса, которая прошла в одной из крупнейших «зеленых зон» Европы - «Феникс-Парке», сообщает «Сибирская католическая газета».

Несколько сот тысяч верующих ирландцев и паломников, приехавших на Всемирный семейный форум из 116-ти стран мира, собрались в том же месте, где 39 лет тому назад отслужил Мессу св. Иоанн Павел II.

Перед началом богослужения Папа Франциск попросил прощения за злоупотребления конкретных людей, имевшие место в учреждениях, опекаемых монашескими орденами и иными церковными организациями. В их числе - злоупотребления властью и насилие над совестью, сексуальные посягательства, использование труда несовершеннолетних, разлучение матерей с их детьми, недостаток внимания и сочувствия со стороны Церкви и отсутствие надлежащей реакции со стороны ее иерархии.

В своей проповеди Папа отметил, что слово Божие не всегда бывает легко принять, а задание проповеди Евангелия порой кажется очень трудным делом, однако Сам Иисус и Святой Дух дают силы всем собравшимся стать настоящими миссионерами. «Я желаю вам вернуться с этого форума семейной жизни в свои дома, чтобы там стать источником помощи для других людей, чтобы поделиться с ними «словами вечной жизни», что и будет одним из осязаемых плодов данной встречи», — подчеркнул понтифик.

В завершении св. Мессы префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фарелл сообщил, что следующая Всемирная встреча семей состоится в Риме в 2021 г.

Месса в «Феникс-Парке» стала последним публичным мероприятием в рамках 24-го Апостольского визита Папы Франциска. Кроме нее, понтифик провел закрытую встречу с ирландским епископатом в монастыре сестер-доминиканок, по окончании которой вылетел в Рим.