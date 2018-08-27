Папа Римский встал в защиту ЛГБТ-детей

Папа Римский призвал родителей ЛГБТ-детей не осуждать их, а пытаться понять, дать им право на самовыражение.

Об этом он заявил во время визита в Ирландию, отвечая на вопросы СМИ, говорится в сюжете ТСН.Ранок.

"Я бы сказал сначала, что надо молиться, не осуждать, общаться, понять, дать им пространство, дать им способ самовыразиться", - заявил он.

По словам главы католической церкви, гомосексуальные люди были всегда, а родители таких детей не должны игнорировать их ориентацию, потому что это будет нехваткой отцовской или материнской заботы. Он считает, что родители, которые выгоняют детей из дома из-за их ориентации, с моральной точки зрения поступают неправильно, ведь каждый ребенок имеет право на семью.

Ранее Папа Римский уже выступал в поддержку ЛГБТ-сообщества. В конце мая во время визита в Чили он провел несколько дней с Хуаном Карлосом Крузом, который пережил сексуальное насилие от священника. Во время частной беседы Папа Римский рассказал, что, по его мнению, Бог создал и любит геев такими, какие они есть. Он также добавил, что гомосексуалы должны принимать себя и не обращать внимание на мнение общества.