В ходе визита в Ирландию Папа Римский просил прощения за "грехи, скандал и измену"

Папа Римский во время визита в Ирландию просил прощения за "грехи, скандал и измену", которую испытывали жертвы сексуального насилия со стороны католического духовенства

Об этом рассказал руководитель пресс-службы Покровской городского совета Юрий Коваль, сообщает Depo.ua со ссылкой на Reuters.

"Никто из нас не может остаться не тронутым историями молодых людей, которые пострадали от насилия, у которых украли невиновность и которые остались напуганными", - сказал Папа Римский десяткам тысяч людей на западе Ирландии в воскресенье утром.

"Эта открытая рана призывает нас быть твердыми и решительными в стремлении к правде и справедливости. Я прошу прощения за эти грехи, за скандал и измену, которые много кто почувствовал в семье Божьей", - сказал Папа, вызвав аплодисменты толпы.

В первый папский визит в Ирландию почти за четыре десятилетия Папа в субботу лично встретился с восемью жертвами насилия со стороны духовенства, сказав, что будет стремиться к большей привязанности для устранения этой "беды".

Напомним, в июле бывший архиепископ Вашингтонский кардинал Теодор МакКаррик, которого обвиняют в сексуальном насилии против несовершеннолетнего, подал в отставку. Это произошло впервые за 100 лет, когда член коллегии кардиналов Ватикана покинул ее добровольно.

15 августа стало известно, что более 300 католических священников с 1950-х годов совершили надругательство над более чем тысячей несовершеннолетних в шести епархиях американского штата Пенсильвания.