Папа Франциск признал провальными действия католической Церкви в борьбе с проявлениями педофилии среди священников

Папа Римский Франциск признал провальными действия Римско-католической церкви в борьбе с проявлениями педофилии среди священников.

Об этом он заявил в субботу, 25 августа, во время выступления в Дублине в рамках своего визита в Ирландию, сообщает "ТСН".

"Провал церковной власти - епископов, религиозных предстоятелей, священников и других - дать адекватный ответ этим отвратительным преступлениям привело к справедливому возмущению, а также остается причиной боли и позора для католической общины", - подчеркнул понтифик.

Франциск І также заверил, что и сам разделяет возмущение, он выразил решимость лишить церковь этой "напасти". Несмотря на такое заявление, Папа Римский не привел ни одной детали относительно того, какие именно меры Ватикан будет принимать с целью наказания епископов, которые не смогли защитить свою паству от преступлений педофилов-священников.