На Львовщине началось традиционное августовское паломничество УГКЦ в Унев

Вчера, 25 августа, Архиерейской Божественной Литургией в храме Св. Архистратига Михаила во Львове началось нынешннн августовское паломничество в Свято-Унивскую лавру.

Богослужение возглавил владыка Владимир, Епископ-помощник Львовской Архиепархии, сообщает "Католический обозреватель".

В пастырском слове Архиерей отметил, что "отправляясь в дорогу, должны знать четкое направление, а главным ориентиром пусть Будет нам всем Святое Евангелие".

После Богослужения владыка освятил две хоругви с изображением иконы Унивской Божьей Матери и с изображением Успения Пресвятой Богородицы, а также благословил многочисленных богомольцев на добрый путь и окропил святой водой.

Традиционное августовское паломничество завершится 28 августа, в день праздника Успения Пресвятой Богородицы.