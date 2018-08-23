В УГКЦ планируют завершить строительные работы клиники святого Луки до конца этого года

Ивано-Франковское Архиепархиальное управления продолжает и дальше трудиться над строительством полноценной клиники Святого Луки. Она станет первой церковной больницей в Украине.

На сегодня завершены все монолитные и каменные работы. Также осуществлена гидроизоляция и утепление террасы, сообщает "Католический обозреватель".

Сейчас в здании выполняются отделочные работы и продолжается прокладка слаботочных и электрических сетей. Кроме того, уже подписан договор на закупку оконных и фасадных светопрозрачных конструкций.

Будущая клиника будет иметь 6 этажей и будет оказывать медицинские услуги широкого профиля. В новом здании будет находиться: лаборатория крови, магнитно-резонансная томография; компьютерная томография; флюорография; кабинеты врачей-консультантов разных направлений, 2 операционные комнаты и 25 палат для послеоперационного и стационарного обслуживания.

Хотя много работы еще впереди, однако строительство полноценной клиники Святого Луки направляется к своему завершению. Сегодня, следуя плану, выполнено около 45% всех работ, а уже к концу 2018 года планируется завершить строительные работы (состояние «сырец»), а с 2019 года начнутся отделочные работы.