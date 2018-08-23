В сооружение «Украинского Иерусалима» в Зарванице встроят камень из Гроба Господня

В Зарванице готовятся к открытию уникального культового сооружения «Украинского Иерусалима». Паломничество в Марийский духовный центр «Зарваница» состоится 27-28 августа.

Особым событием паломничества 27 августа будет освящение «Украинского Иерусалима» – копии комплекса сооружений Святой земли, в частности Гроба Господня, в освящении которого примут участие блаженнейший Святослав, Предстоятель УГКЦ, и кустодий (хранитель, страж) Святой Земли о. Фраческо Паттон. Он привезет камень из Гроба Господня, который встроят в копию сооружения в Зарванице, сообщает "Католический обозреватель".

Освящение начнется 27 августа, в 15.00.