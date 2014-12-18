Папе Римскому на день рождения станцевали танго

Сотни пар затанцевали танго на площади Святого Петра в Риме, чтобы отметить 78-й день рождения Папы Римского Франциска. Об этом сообщает ВВС.

Избранный в 2013 году на пост главы Римско-католической церкви Хорхе Марио Бергольо стал первым аргентинским понтификом в истории церкви.

Еще до избрания он говорил, что очень любит национальный аргентинский танец - танго.

Идея поздравить Папу столь необычным способом пришла в голову учителю танцев, который собрал единомышленников через социальные сети.

Другие земляки, которые захотели поздравить Франциска, принесли ему в подарок аргентинский напиток мате, поздравительные открытки и торт.